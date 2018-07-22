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22. 07. 2018

Румыния модернизирует пункты на границе с Украиной

Таможенные пункты на границах Румынии с соседними Молдовой, Украиной и Сербией будут модернизированы и оснащены стационарными и мобильными сканерами. Об этом заявил министр государственных финансов страны Еуджен Теодорович сообщает Radio Rumania.

По его словам, это позволит сократить контрабанду и устранить нанесение убытков государственному бюджету.

Теодорович также отметил, что будет подписан ряд правительственных соглашений, на основании которых эти закупки будут осуществляться до конца года.

Румынский министр объявил, что власть в Бухаресте уже ведет переговоры с основными производителями из Китая, США и Швейцарии для приобретения соответствующего оборудования.

В Украину начали завозить хлор из Румынии

Ранее в Румынии Палата депутатов приняла законопроект, которым объявила 9 ноября Днем украинского языка.

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Источник: korrespondent.net

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