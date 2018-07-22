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22. 07. 2018

В Мюнхене десятки тысяч человек протестовали против главы МВД

В Мюнхене в воскресенье, 22 июля, несколько десятков тысяч человек вышли на протест под лозунгом "Вместе против политики травли и страха!" По данным организаторов, в нем приняли участие около 50 тысяч человек. В полиции сообщают примерно о 25 тысячи участниках. Демонстрация прошла без происшествий.

На своем сайте организаторы акции - движение "Вместе за права человека и демократию" - призывают выступить против "безответственной политики раскола", проводимой главой МВД ФРГ Хорстом Зеехофером, премьер-министром Баварии Маркусом Зедером, главой парламентской группы ХСС Александером Добриндтом "и прочими".

"Мы посылаем сигнал против сильного сдвига вправо в обществе, государственных методов контроля, ограничения нашей свободы и нарушения прав человека", - заявляют представители более 100 различных общественных организаций, образовательных учреждений и другие активисты.

В начале мероприятия в четырех местах Мюнхена прошли митинги на разные темы: миграция и беженцы, закон о расширении полномочий полицейских, социальная политика, права женщин и представителей ЛГБТ-сообщества. После этого участники акции прошлись шествием до Королевской площади недалеко от центра города, где на концертной площадке выступили различные музыкальные группы.

Напомним, 2 июля Зеехофер и канцлер ФРГ Ангела Меркель пришли к соглашению по миграционному вопросу.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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