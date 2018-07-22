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22. 07. 2018

В Чернигове подтопило более 20 домов

В Чернигове в результате сильных осадков частично подтопило 20 частных жилых дома, 34 приусадебных участка, три подвальных помещения многоквартирных домов и пять отдельных зданий различной формы собственности. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в воскресенье, 22 июля.

Кроме того, есть угроза перелива неочищенных вод за пределы санитарной зоны с фильтрационного канала полигона по обезвреживанию твердых бытовых отходов.

"Осадки прекратились, продолжаются работы по откачке воды, с начала работ откачано более 2300 куб. м воды", - уточнили в ГСЧС.

На Днепр обрушился мощный ливень с градом

Ранее сообщалось, что в Чернигове из-за ливня затопило канализационную станцию №4 на перекрестке Кольцевой улицы и проспекта Мира, в связи с чем ее отключили от электроснабжения.

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Источник: korrespondent.net

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