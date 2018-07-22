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22. 07. 2018

Парламент Кубы одобрил проект новой Конституции

Национальная ассамблея народной власти Кубы в воскресенье, 22 июля, на своем заседании одобрила конституционную реформу, предполагающую изменение основного закона страны, сообщает портал Granma.

Отмечается, что за проект новой конституции депутаты проголосовали единогласно.

Также парламентарии предложили в срок от 13 августа до 15 ноября вынести новую конституцию на обсуждение всенародного референдума.

 
Напомним, новая конституция Кубы вводит пост президента, ограничивает срок его пребывания на посту для главы государства десятью годами, а также признает право частной собственности. Т
 
Одним из основных принципов деятельности кубинского государства в ней называется строительство социализма. Также впервые текст основного закона Кубы включает запрет на дискриминацию по гендерным признакам.

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Источник: korrespondent.net

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