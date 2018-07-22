Парламент Кубы одобрил проект новой Конституции

Национальная ассамблея народной власти Кубы в воскресенье, 22 июля, на своем заседании одобрила конституционную реформу, предполагающую изменение основного закона страны, сообщает портал Granma.
Также парламентарии предложили в срок от 13 августа до 15 ноября вынести новую конституцию на обсуждение всенародного референдума.
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Источник: korrespondent.net
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