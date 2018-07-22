СМИ: Израиль ударил по военному объекту в Сирии

ВВС Израиля нанесли удар по военному объекту в городе Масьяф в Сирии, сообщает сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Отмечается, что в провинции Хама в районе Масьяф одна из позиций Сирийской армии подверглась израильской воздушной агрессии, "нацеленной на то, чтобы отвлечь внимание от поражений вооруженных террористических группировок в провинциях Дараа и Кунейтра".

По данным агентства, военному объекту был нанесен ущерб, жертв нет.

Напомним, Израиль эвакуировал из южных районов Сирии в Иорданию около 800 волонтеров гуманитарной организации Белые каски, а также членов их семей.

Ранее ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объекту сирийской армии в районе аэропорта Нейраб на севере страны. По информации СМИ, в результате инцидента погибли не менее девяти военных.

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Источник: korrespondent.net