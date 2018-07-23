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23. 07. 2018

В США отправили в плавание фигуру Трампа-цыпленка

У побережья Сан-Франциско в воскресенье, 22 июля, вышла в плавание 10-метровая надувная фигура президента США Дональда Трампа, изображающая его в виде цыпленка-заключенного. Прямую трансляцию события в Facebook ведут активисты кампании Trump Chicken. 

Фигура, установленная на корабле, отплыла от причала в районе Рыбацкой пристани в Сан-Франциско. Она совершит путешествие вдоль побережья и вернется в пункт отправления.

Гигантский цыпленок одет в робу заключенного под номером 00045, в честь того, что Трамп является 45-м американским президентом. 

На официальном сайте кампании Trump Chicken отмечается, что надувная фигура была заказана в Китае как "символ протестного движения" против Трампа и впервые появилась в США на марше в Сан-Франциско 15 апреля 2017 года, где протестующие требовали от президента опубликовать налоговые декларации. После этого Трамп-цыпленок успел поучаствовать в целом ряде протестных акций. 

Новая кампания проходит под лозунгом "Отправим президента-цыпленка в тюрьму". Она финансируется на пожертвования через платформу GoFundMe.

В Вашингтон привезли надувную крысу в виде Трампа

Напомним, 13 июля британские активисты, протестующие против визита Трампа, запустили в небо над Лондоном гигантский надувной шар, на котором американский лидер изображен в образе младенца в подгузнике и со смартфоном в руке.

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Источник: korrespondent.net

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