Госдеп поддержал эвакуацию Белык касок из Сирии

В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон приветствует эвакуацию сотрудников организации Белые каски и членов их семей из Сирии.
"Соединенные Штаты приветствуют безопасную эвакуацию из юго-западной части Сирии более 400 членов гражданской обороны Сирии, также известных как Белые каски, и членов их семей. Мы рады, что эти отважные добровольцы, которые спасли тысячи жизней, теперь находятся вне опасности", – говорится в сообщении.
"Мы вновь обращаемся с призывом к режиму Асада и России выполнить свои обязательства, положить конец насилию и защитить всех сирийских гражданских лиц, включая гуманитарных работников, таких, как Белые каски, в районах, ранее входивших в юго-западную зону деэскалации, и на всей территории Сирии", – отметили в Госдепартаменте.
Ранее сообщалось, что волонтеры гуманитарной организации Белые каски, а также члены их семей были эвакуированы Израилем из южных районов Сирии в Иорданию из-за угрозы со стороны сирийских правительственных войск.
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Источник: korrespondent.net
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