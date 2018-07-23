В США подтвердили, что Трамп посетит саммит G20 в Аргентине

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что президент Дональд Трамп посетит саммит G20 в Аргентине, который пройдет 30 ноября – 1 декабря. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Буэнос-Айресе по итогам заседания министров финансов стран G20.

"Он (Трамп) едет (на саммит). Я буду рад вернуться сюда вместе с ним … Знаю, что он очень ждет продуктивных дискуссий с лидерами (государств и правительств – ред.)", – отметил Мнучин.

Напомним, встреча Большой семерки в июне завершилась расколом. Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита и обвинил своих партнеров в попытке нажиться на американском бизнесе.

Трамп грубил лидерам "Большой семерки" – СМИ

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Источник: korrespondent.net