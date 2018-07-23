Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июля 2018, понедельник, 03:54
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,33
23. 07. 2018

Грузия не признает дипотношений между Сирией и Южной Осетией

В министерстве иностранных дел Грузии заявили, что соглашение об установлении дипломатических отношений между Сирией и Южной Осетией не имеет никакой правовой силы, сообщает Интерфакс.

Напомним, 22 июля главы МИД Сирии и Южной Осетии подписали соглашение об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

"У признания режимом Асада так называемой независимости оккупированных регионов Грузии и у установления с ними так называемых дипломатических отношений нет никакой правовой силы", – заявили в МИД Грузии журналистам.

В ведомстве подчеркнули, что международное сообщество считает нелегитимным и сам "режим Асада", а ранее "строго осудило" решение сирийского руководства о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Ранее сообщалось, что Грузия разорвала дипломатические отношения с Сирией из-за признания Дамаском независимости Абхазии и Южной Осетии.

Грузия закрыла свое воздушное пространство для Сирии

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...

Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

  • Да, наконец-то можно жить спокойно 34 (43,0%)
  • Нет, я бы с удовольствием продлил (-а) его еще на месяц 34 (43,0%)
  • А что, где-то был чемпионат? 11 (13,9%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.