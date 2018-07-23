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23. 07. 2018

У Юрия Луценко родилась внучка

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко стал. Об этом в Facebook написала его супруга, нардеп от БПП Ирина Луценко. 
 
"У Саши (старший сын Юрия и Ирины Луценко - ред.) и Насти (его жены) родилась девочка. Александра Александровна Луценко. Мама и малыш чувствуют себя хорошо", – отметила она.
 
Позже сам Луценко в Facebook опубликовал фотографии с новорожденной и написал, что "наслаждается новым статусом деда".
 
 
 

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Источник: korrespondent.net

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