У Юрия Луценко родилась внучка

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко стал. Об этом в Facebook написала его супруга, нардеп от БПП Ирина Луценко.

"У Саши (старший сын Юрия и Ирины Луценко - ред.) и Насти (его жены) родилась девочка. Александра Александровна Луценко. Мама и малыш чувствуют себя хорошо", – отметила она.

Позже сам Луценко в Facebook опубликовал фотографии с новорожденной и написал, что "наслаждается новым статусом деда".

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Источник: korrespondent.net