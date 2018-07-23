Экс-советнику Макрона предъявили обвинения – СМИ

Бывшему советнику по безопасности президента Франции Александру Беналля предъявлены обвинения в превышении своих полномочий и совершении насильственных действий, сообщил агентству dpa в воскресенье, 22 июля, неназванный собеседник в органах юстиции.

Ранее в тот же день 26-летний Беналля, сотрудник президентской администрации Винсан Краз и трое полицейских предстали перед следственным судьей, в их отношении начато официальное расследование.

Александр Беналля был уволен и помещен под стражу после публикации видео с первомайской демонстрации в Париже,на котором видно, как он избивает одного из демонстрантов. Краз на этой демонстрации сопровождал Беналля, пишет Le Figaro.

Еще трое полицейских, которые также проходят по этому делу, были взяты под стражу за то, что они изъяли записи с камер наблюдения и передали их Беналля. Полномочия полицейских были приостановлены, уточняет BFM.

Расследование инцидента проводит прокуратура Парижа, генеральная инспекция французской полиции, а в Национальном собрании создана специальная парламентская следственная комиссия.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net