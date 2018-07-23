В ДТП на Кубе пострадали почти 40 человек

В результате крупного ДТП с участием пассажирского автобуса на Кубе получили ранения тридцать семь человек, сообщает портал Granma.

По предварительным данным, автобус столкнулся с Камазом. Все пострадавшие были доставлены в госпиталь, среди них трое людей в тяжелом состоянии.

Уточняется, что грузовик в момент аварии стоял на месте, когда в него сзади врезался автобус.

Под Киевом Ford врезался в грузовик, есть жертвы

Напомним, в результате масштабного ДТП под Киевом заживо сгорели трое людей.

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Источник: korrespondent.net