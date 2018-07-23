В Иране произошло четвертое землетрясение

На юго-востоке Ирана в провинции Керман произошло очередное землетрясение магнитудой 5,8, сообщает агентство IRNA со ссылкой на Иранский сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Отмечается, что первые толчки были зафиксированы в 01.09 по местному времени (00.09 по Киеву). Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров.

Напомним, за сутки 22 июля в Иране произошли три землетрясения. Самым мощным из них стало третье в провинции Керманшах. Его магнитуда составила 5,9.

Данные о возможных жертвах или разрушениях к настоящему моменту отсутствуют.

В результате 287 жителей провинции получили ранения, 101 здание было полностью разрушено, еще около 850 зданий были повреждены. Руководитель службы по чрезвычайным ситуациям сообщил, что в район было направлено 15 групп спасателей.

Напомним, в ноябре 2017 года в приграничных районах Ирака и Ирана произошло мощное землетрясение, жертвами которого стали сотни людей.

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Источник: korrespondent.net