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23. 07. 2018

Помпео указал РФ на нарушение обязательств в Сирии

 
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Москву в нарушении договоренностей по Сирии во время разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
 
Указано, что беседа состоялась 21 июля и стороны рассмотрели широкий круг вопросов, некоторые из которых затронули во время встречи 16 июля президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин.
 
Отмечается, что среди обсуждаемых тем было "нарушение Россией своих обязательств на юго-западе Сирии".
 
Кроме того, Помпео и Лавров обговорили вопросы по налаживанию диалога между частным бизнесом двух стран и необходимости предоставления РФ "дипломатического доступа к США на уровне, который является справедливым и взаимным".
 
МИД РФ также опубликовало на своем сайте комментарий относительно телефонного разговора Помпео и Лаврова.
 
В сообщении говорится, что главы ведомств обменялись мнениями о перспективах дальнейших отношений между странами на равноправной и взаимовыгодной основе, а также обсудили ситуацию в Сирии и задачи, связанные с денуклеаризацией Корейского полуострова.
 
Ранее Госдеп приветствовал эвакуацию сотрудников организации Белые каски из Сирии и призвал режим Башара Асада и России выполнить обязательства по защите от насилия сирийских граждан, а также гуманитарных работников.
 
Напомним, сирийская армия начала крупное наступление, целью которого является захват оставшейся части юго-западной Сирии у границы с Израилем.

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Источник: korrespondent.net

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