США усилили защиту от России в киберпространстве

Директор Агентства национальной безопасности США Пол Накасоне сообщил, что в Киберкомандовании страны создана рабочая группа по противодействию российским угрозам в киберпространстве. Об этом он заявил 21 июля на ежегодном форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо).
По его словам, Россия обладает большими возможностями в киберпространстве, которым "нам нужно будет противостоять" и "если это произойдет, то мы, несомненно, сможем это сделать".
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Источник: korrespondent.net
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