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23. 07. 2018

В США произошла стрельба в церкви: есть погибший

В городе Фэллон штата Невада местный житель открыл огонь в мормонской церкви. Один человек погиб, еще один пострадал. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщает Fox News.

По данным городской полиции, 48-летний местный житель пришел в церковь, где в это время собрались около 50 человек, и открыл огонь.

Сделав несколько выстрелов, он покинул здание и пошел домой.

Позднее мужчина согласился сдаться полиции после звонка правоохранителей. Его мотивы пока неизвестны.

JUST IN: 1 dead, 1 wounded in shooting at Nevada Mormon church; suspect in custody https://t.co/VX4PSEpKzt

— Fox News (@FoxNews) 23 июля 2018 г.

Ранее неизвестный открыл стрельбу в Первой Баптисткой церкви, расположенной в техасской общине Сатерленд Спрингс. Мужчина был застрелен полицией.

Также ранее в американском городе Биллингс штата Монтана мужчина забаррикадировался в магазине и открыл огонь по полицейским, которые прибыли на место происшествия.

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Источник: korrespondent.net

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