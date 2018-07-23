Итоги 22.07: Украина с хлором и прибыль Microsoft

Кубинские депутаты одобрили проект новой Конституции
Национальная ассамблея народной власти Кубы единогласно поддержала конституционную реформу, предполагающую изменение основного закона страны.
Парламентарии также предложили в срок от 13 августа до 15 ноября вынести новую конституцию на обсуждение всенародного референдума.
В Украине стабилизировалась ситуация с хлором
В Укрводоканалэкологии сообщили, что ситуация с поставками жидкого хлора стабилизировалась и водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды.
Отмечается, что появилась возможность покупать жидкий хлор в Румынии и Венгрии по низким ценам, но есть необходимость в дополнительной проработке вопросов доставки.
Израиль эвакуировал сотни волонтеров Белых касок из Сирии
Около 800 волонтеров гуманитарной организации Белые каски, а также члены их семей были эвакуированы Израилем из южных районов Сирии в Иорданию из-за угрозы со стороны сирийских правительственных войск.
Госдепартамент США приветствовал эвакуацию и призвал режим Башара Асада и России выполнить обязательства и защитить от насилия сирийских граждан, а также гуманитарных работников.
Прибыль Microsoft превысила 100 миллиардов долларов
Корпорация Microsoft увеличила прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале благодаря сегменту облачных сервисов. По итогам финансового года прибыль компании впервые в истории превысила 100 миллиардов долларов.
В Кривом Роге прошел Марш равенства
В Кривом Роге проходил Марш равенства, в котором приняли участие около 30 человек.
Парад прошел по проезжей части возле остановки 9-я горбольница. По информации СМИ, шествие охраняли около тысячи полицейских.
В Украине проверили перевозчиков
По результатам рейдовых проверок украинских перевозчиков 21 и 22 июля сотрудники Укртрансбезопасности и Нацполиции осмотрели 1230 транспортных средств и обнаружили 326 нарушений.
Сирия и Южная Осетия установили дипломатические отношения
Главы МИД Сирии и Южной Осетии подписали соглашение об установлении дипломатических отношений между двумя странами.
Официальный Тбилиси заявил, что договоренность между Сирией и Южной Осетией не имеет никакой правовой силы. В МИД Грузии подчеркнули, что признание независимости и установление отношений с оккупированными регионами страны является нелегитимным.
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Источник: korrespondent.net