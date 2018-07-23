Итоги 22.07: Украина с хлором и прибыль Microsoft

Кубинские депутаты одобрили проект новой Конституции

Национальная ассамблея народной власти Кубы единогласно поддержала конституционную реформу, предполагающую изменение основного закона страны.

Парламентарии также предложили в срок от 13 августа до 15 ноября вынести новую конституцию на обсуждение всенародного референдума.

В Украине стабилизировалась ситуация с хлором

В Укрводоканалэкологии сообщили, что ситуация с поставками жидкого хлора стабилизировалась и водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды.

Отмечается, что появилась возможность покупать жидкий хлор в Румынии и Венгрии по низким ценам, но есть необходимость в дополнительной проработке вопросов доставки.

Израиль эвакуировал сотни волонтеров Белых касок из Сирии

Около 800 волонтеров гуманитарной организации Белые каски, а также члены их семей были эвакуированы Израилем из южных районов Сирии в Иорданию из-за угрозы со стороны сирийских правительственных войск.

Госдепартамент США приветствовал эвакуацию и призвал режим Башара Асада и России выполнить обязательства и защитить от насилия сирийских граждан, а также гуманитарных работников.

Прибыль Microsoft превысила 100 миллиардов долларов

Корпорация Microsoft увеличила прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале благодаря сегменту облачных сервисов. По итогам финансового года прибыль компании впервые в истории превысила 100 миллиардов долларов.

В Кривом Роге прошел Марш равенства

В Кривом Роге проходил Марш равенства, в котором приняли участие около 30 человек.

Парад прошел по проезжей части возле остановки 9-я горбольница. По информации СМИ, шествие охраняли около тысячи полицейских.

В Украине проверили перевозчиков

По результатам рейдовых проверок украинских перевозчиков 21 и 22 июля сотрудники Укртрансбезопасности и Нацполиции осмотрели 1230 транспортных средств и обнаружили 326 нарушений.

Сирия и Южная Осетия установили дипломатические отношения Главы МИД Сирии и Южной Осетии подписали соглашение об установлении дипломатических отношений между двумя странами. Официальный Тбилиси заявил, что договоренность между Сирией и Южной Осетией не имеет никакой правовой силы. В МИД Грузии подчеркнули, что признание независимости и установление отношений с оккупированными регионами страны является нелегитимным. Официальный Тбилиси заявил, что договоренность между Сирией и Южной Осетией не имеет никакой правовой силы. В МИД Грузии подчеркнули, что признание независимости и установление отношений с оккупированными регионами страны является нелегитимным.

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Источник: korrespondent.net