Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июля 2018, понедельник, 08:39
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,33
23. 07. 2018

Итоги 22.07: Украина с хлором и прибыль Microsoft

 
Кубинские депутаты одобрили проект новой Конституции
 
Национальная ассамблея народной власти Кубы единогласно поддержала конституционную реформу, предполагающую изменение основного закона страны.
 
Парламентарии также предложили в срок от 13 августа до 15 ноября вынести новую конституцию на обсуждение всенародного референдума.
 
В Украине стабилизировалась ситуация с хлором
 
В Укрводоканалэкологии сообщили, что ситуация с поставками жидкого хлора стабилизировалась и водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды. 
 
Отмечается, что появилась возможность покупать жидкий хлор в Румынии и Венгрии по низким ценам, но есть необходимость в дополнительной проработке вопросов доставки.
 
Израиль эвакуировал сотни волонтеров Белых касок из Сирии
 
Около 800 волонтеров гуманитарной организации Белые каски, а также члены их семей были эвакуированы Израилем из южных районов Сирии в Иорданию из-за угрозы со стороны сирийских правительственных войск.
 
Госдепартамент США приветствовал эвакуацию и призвал режим Башара Асада и России выполнить обязательства и защитить от насилия сирийских граждан, а также гуманитарных работников.
 
Прибыль Microsoft превысила 100 миллиардов долларов
 
Корпорация Microsoft увеличила прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале благодаря сегменту облачных сервисов. По итогам финансового года прибыль компании впервые в истории превысила 100 миллиардов долларов.
 
В Кривом Роге прошел Марш равенства
 
В Кривом Роге проходил Марш равенства, в котором приняли участие около 30 человек.
 
Парад прошел по проезжей части возле остановки 9-я горбольница. По информации СМИ, шествие охраняли около тысячи полицейских.
 
В Украине проверили перевозчиков
 
По результатам рейдовых проверок украинских перевозчиков 21 и 22 июля сотрудники Укртрансбезопасности и Нацполиции осмотрели 1230 транспортных средств и обнаружили 326 нарушений.
 
Сирия и Южная Осетия установили дипломатические отношения

Главы МИД Сирии и Южной Осетии подписали соглашение об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

Официальный Тбилиси заявил, что договоренность между Сирией и Южной Осетией не имеет никакой правовой силы. В МИД Грузии подчеркнули, что признание независимости и установление отношений с оккупированными регионами страны является нелегитимным.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...

Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

  • Да, наконец-то можно жить спокойно 34 (43,0%)
  • Нет, я бы с удовольствием продлил (-а) его еще на месяц 34 (43,0%)
  • А что, где-то был чемпионат? 11 (13,9%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.