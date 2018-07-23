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23. 07. 2018

Украинцам обещают дожди и грозы

В Украине в понедельник, 23 июля, сухая погода ожидается только на юге. На всей остальной территории страны пройдут дожди и грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Средняя температура воздуха по всей стране составит +26 +29 градусов тепла.

На западе воздух прогреется до +25 +28 градусов.

В центральных и северных регионах в среднем будет теплее на 1 градус, чем на западе. На востоке ожидается до +31 градуса.

В Киеве прогнозируют кратковременные дожди, грозы, 25-27 градусов тепла.

 
 

Ранее сообщалось, что в Киеве с 26 июля ожидается повышение температуры воздуха.

Напомним, украинцам в июле обещали до +41 градуса.

 

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Источник: korrespondent.net

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