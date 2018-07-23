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23. 07. 2018

Сутки в ООС: 15 обстрелов, один раненый

На протяжении прошлых суток, 22 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 15 раз открывал огонь по позициям наших войск, ранен один военный. Об этом сообщается на странице ООС в соцсети Facebook.

Отмечается что сепаратисты вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Новоалександровки, Зайцево, Авдеевки, Старогнатовки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Гнутово, Водяного и Широкино.

В результате боевых действий врага один наш военнослужащий получил ранения.

В течение текущих суток враг дважды открывал огонь по позициям украинских защитников возле Майорска и Широкиного.

По данным разведки, два сепаратиста получили ранения.

Ранее сепаратисты обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ в Луганской области. 

Напомним, за сутки 21 июля противник 15 раз открывал огонь по позициям украинских военных на Донбассе, в том числе 2 раза из запрещенного минского договоренностями вооружения.

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Источник: korrespondent.net

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