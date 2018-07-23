Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июля 2018, понедельник, 08:38
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,33
23. 07. 2018

Под Киевом авто полиции упало в реку во время погони - СМИ

В селе Петропавловская Борщаговка под Киевом полицейский автомобиль упал в реку Нивка во время погони за мопедом. Об этом в воскресенье, 22 июля, сообщает dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

По словам очевидцев, нарушитель на мопеде переехал через реку по пешеходному мосту.

Автомобиль полицейских уже достали из воды.

У одного из правоохранителей диагностировали сотрясение мозга.

Ранее в селе Гать Закарпатской области авто полиции влетело в канаву.

Также сообщалось, что в Одессе с Горбатого моста упал полицейский автомобиль.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Украина
Анекдот все анекдоты

Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...

Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

  • Да, наконец-то можно жить спокойно 34 (43,0%)
  • Нет, я бы с удовольствием продлил (-а) его еще на месяц 34 (43,0%)
  • А что, где-то был чемпионат? 11 (13,9%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.