Под Киевом авто полиции упало в реку во время погони - СМИ

В селе Петропавловская Борщаговка под Киевом полицейский автомобиль упал в реку Нивка во время погони за мопедом. Об этом в воскресенье, 22 июля, сообщает dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

По словам очевидцев, нарушитель на мопеде переехал через реку по пешеходному мосту.

Автомобиль полицейских уже достали из воды.

У одного из правоохранителей диагностировали сотрясение мозга.

Ранее в селе Гать Закарпатской области авто полиции влетело в канаву.

Также сообщалось, что в Одессе с Горбатого моста упал полицейский автомобиль.

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Источник: korrespondent.net