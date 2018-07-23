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23. 07. 2018

В Торонто вооруженный мужчина устроил стрельбу

В канадском Торонто вооруженный мужчина устроил стрельбу в районе Гринтаун. Погиб один человек, еще 14 получили ранения. Об этом в воскресенье, 22 июля, сообщает Global News.

По словам начальника полиции, после получения информации о стрельбе на место происшествия прибыли правоохранители. После перестрелки с полицейскими злоумышленник погиб от огнестрельных ранений.

В результате стрельбы погибла молодая женщина. Также отмечается, что среди раненых есть девятилетняя девочка, она находится в критическом состоянии.

Все раненые были доставлены в больницы Торонто.

My evening was nice until I heard shooting right out of my place on the danforth. So scary!! The gun violence in Toronto is crazy. pic.twitter.com/eNHLlUlp6r

— n💫 (@nsxoxoii) 23 июля 2018 г.

Ранее сообщалось, что в городе Фэллон штата Невада местный житель открыл огонь в мормонской церкви. Один человек погиб.

Также ранее в американском городе Биллингс штата Монтана мужчина забаррикадировался в магазине и открыл огонь по полицейским, которые прибыли на место происшествия.

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Источник: korrespondent.net

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