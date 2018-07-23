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23. 07. 2018

В Житомире в жилом доме обрушился потолок

В Житомире в двухэтажном многоквартирном доме произошел обвал потолка, всех жителей эвакуировали. Об этом сообщается на сайте ГСЧС в Житомирской области.

Инцидент произошел около 16:00 22 июля.

"Потолок упал в одной из комнат на втором этаже бывшего общежития. На момент обвала хозяйка находилась внутри. К счастью, женщина успела выбежать в коридор", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали жителей из других 24 комнат.

Погибших и травмированных не обнаружили.

Трех жителей разрушенной квартиры временно поселили в гостинице Житомир.

"На утро 23 июля запланирован комиссионный осмотр данного здания для дальнейшего решения проблемы", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает оперативная группа горисполкома, национальной полиции и спасателей.

Cмотрите фотогалерею: В Житомире в жилом доме обрушился потолок

Ранее в Луцке обвалился потолок в торговом центре ПортCity.

Также ранее в черкасском детсаду №91 Кобзарик упал подвесной потолок.

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Источник: korrespondent.net

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