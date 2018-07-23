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23. 07. 2018

В Луганской области обесточены тысячи абонентов

В Луганской области в результате непогоды без электроэнергии оставались более 3,5 тыс. человек в пяти населенных пунктах. Об этом сообщила пресс-служба Луганского энергетического объединения вечером в воскресенье, 22 июля.

"В городе Северодонецк и прилегающей Пурдовке без электроэнергии оказались 2010 абонентов. На территории обслуживания Попаснянского РЭС без света находились 771 абонент в городе Горское и 303 абоненты в населенном пункте Катериновка. На территории обслуживания Счастьенского РЭС без света оказались 460 потребителей в селе Сотенное", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, оперативному восстановлению электроснабжения мешает "продолжительный хозяйственный кризис на предприятии". Энергосистема Луганской области остается без надлежащего технического обслуживания на протяжении полутора лет.

Напомним, на прошлой неделе в Луганской области была обесточена шахта Тошковская. В результате под землей застряли 90 горняков.

Ранее сообщалось, что с 1 августа жители Киева могут снова остаться без горячей воды, возможны перебои с электричеством.

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Источник: korrespondent.net

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