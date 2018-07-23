Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июля 2018, понедельник, 10:07
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,33
23. 07. 2018

Самолет с главой МВФ совершил экстренную посадку в Аргентине

В Аргентине совершил вынужденную посадку самолет компании American Airlines с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард на борту. Об этом сообщил аргентинский телеканал Todo Noticias в понедельник, 23 июля.

Сообщается, что самолет Boeing 777-323ER вылетел из аэропорта Буэнос-Айреса в Майами, однако возле границы с Уругваем экипаж принял решение вернуться в столицу Аргентины из-за внезапной разгерметизации салона и падения давления.

Утверждается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Накануне Кристин Лагард посетила Буэнос-Айрес, где прошла встреча министров финансов и глав центральных банков стран G20 в Буэнос-Айресе.

Ранее Кристин Лагард предупредила о том, что установление новых торговых пошлин властями США может привести к спаду мирового ВВП на 0,5%.

В свою очередь участники заседания министров финансов и глав центральных банков G20 в Буэнос-Айресе назвали основные риски для мировой экономики.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Мир
Анекдот все анекдоты

Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...

Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

  • Да, наконец-то можно жить спокойно 34 (43,0%)
  • Нет, я бы с удовольствием продлил (-а) его еще на месяц 34 (43,0%)
  • А что, где-то был чемпионат? 11 (13,9%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.