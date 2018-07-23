Украинские туристы застряли в Барселоне - СМИ

В аэропорту Барселоны застряла группа украинских туристов. Об этом в понедельник, 23 июля, пишет ТСН.

Рейс авиакомпании YanAir должен прилететь по расписанию в Борисполь в 11:40, но пока на сайте аэропорта указано время 20:30.

Как сообщает СМИ со ссылкой на пассажиров, в аэропорту Барселоны они ожидают свою посадку более четырех часов. Туроператором выступает компания JoinUp!

Ранее из Туниса несколько суток не могли вылететь домой около 300 украинских туристов. Пассажиры утверждали, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

Также сообщалось, что в столичном аэропорту Киев (Жуляны) застряли почти 100 туристов.

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Источник: korrespondent.net