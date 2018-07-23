Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июля 2018, понедельник, 10:11
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,33
23. 07. 2018

Украинские туристы застряли в Барселоне - СМИ

В аэропорту Барселоны застряла группа украинских туристов. Об этом в понедельник, 23 июля, пишет ТСН.

Рейс авиакомпании YanAir должен прилететь по расписанию в Борисполь в 11:40, но пока на сайте аэропорта указано время 20:30.

Как сообщает СМИ со ссылкой на пассажиров, в аэропорту Барселоны они ожидают свою посадку более четырех часов. Туроператором выступает компания JoinUp!

Ранее из Туниса несколько суток не могли вылететь домой около 300 украинских туристов. Пассажиры утверждали, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

Также сообщалось, что в столичном аэропорту Киев (Жуляны) застряли почти 100 туристов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Украина
Анекдот все анекдоты

Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...

Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

  • Да, наконец-то можно жить спокойно 34 (43,0%)
  • Нет, я бы с удовольствием продлил (-а) его еще на месяц 34 (43,0%)
  • А что, где-то был чемпионат? 11 (13,9%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.