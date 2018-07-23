Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июля 2018, понедельник, 10:11
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,33
23. 07. 2018

МИД советует украинцам воздержаться от поездок в Замбию

В Министерстве иностранных дел Украины рекомендуют воздержаться от поездок в Республику Замбия в связи со вспышкой холеры в столице до нормализации эпидемиологической ситуации. Об этом сообщила консульская служба МИД Украины, пишет Интерфакс в понедельник, 23 июля.

Тем соотечественникам, которые уже находятся в Замбии, в дипведомстве порекомендовали проявлять особую осмотрительность и придерживаться рекомендаций местных органов власти, медицинских и других компетентных служб, а также следить за последними новостями.

Как информируют в ведомстве, в Республике Замбия, в частности в столице страны городе Лусака, вспыхнула эпидемия холеры.

В случае выявления симптомов заболевания или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, украинцам рекомендуется обращаться в посольство Украины в Южно-Африканской Республике.

Ранее в МИД настойчиво рекомендовали украинцам при планировании поездок в Египет учитывать режим чрезвычайного положения в стране.

Также в ведомстве сообщили, что украинцев, которых в Греции осудили на 180 лет, могут вскоре выпустить.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Украина
Анекдот все анекдоты

Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...

Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

  • Да, наконец-то можно жить спокойно 34 (43,0%)
  • Нет, я бы с удовольствием продлил (-а) его еще на месяц 34 (43,0%)
  • А что, где-то был чемпионат? 11 (13,9%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.