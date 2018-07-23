МИД советует украинцам воздержаться от поездок в Замбию

В Министерстве иностранных дел Украины рекомендуют воздержаться от поездок в Республику Замбия в связи со вспышкой холеры в столице до нормализации эпидемиологической ситуации. Об этом сообщила консульская служба МИД Украины, пишет Интерфакс в понедельник, 23 июля.

Тем соотечественникам, которые уже находятся в Замбии, в дипведомстве порекомендовали проявлять особую осмотрительность и придерживаться рекомендаций местных органов власти, медицинских и других компетентных служб, а также следить за последними новостями.

Как информируют в ведомстве, в Республике Замбия, в частности в столице страны городе Лусака, вспыхнула эпидемия холеры.

В случае выявления симптомов заболевания или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, украинцам рекомендуется обращаться в посольство Украины в Южно-Африканской Республике.

Ранее в МИД настойчиво рекомендовали украинцам при планировании поездок в Египет учитывать режим чрезвычайного положения в стране.

Также в ведомстве сообщили, что украинцев, которых в Греции осудили на 180 лет, могут вскоре выпустить.

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Источник: korrespondent.net