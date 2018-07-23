В Японии зафиксировали самую жаркую температуру за всю историю

Метеорологи зарегистрировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений в Японии – 41,1 градуса Цельсия. Об этом сообщил телеканал NHK в понедельник, 23 июля.

Температурный рекорд был отмечен в районе города Кумагая в префектуре Сайтама к северу от Токио.

При этом в Токио температура в понедельник достигала 40,8 градуса Цельсия, а префектуре Гифу в центральной части острова Хонсю – 40,7.

Ранее сообщалось, что жертвами аномальной жары в Японии стали не менее 30 человек.Тысячи людей были госпитализированы.

Отмечалось, что больше всего среди пострадавших людей пожилого возраста, которые не следят за временем пребывания на солнце и не используют кондиционеры в целях экономии.

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Источник: korrespondent.net