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23. 07. 2018

Стало известно, сколько отпускных выплатили депутатам в июле

Управление по делам Верховной Рады выплатило народным депутатам и сотрудникам аппарата в первой половине июля 16,3 млн грн. Такая информация содержится на портале использования публичных средств, в понедельник, 23 июля, сообщает #Точно, проект Радио Свобода.

Из этих денег 15 млн грн выплатили наличными на руки. 

Ранее сообщалось, что лишь 38% народных депутатов посетили все заседания Верховной Рады в июне.

В мае лидеры трех фракций Рады пропустили более половины голосований, которые состоялись. Самые низкие показатели голосований были у лидера Батькивщины Юлии Тимошенко – она приняла участие в 1% голосований за месяц.

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Источник: korrespondent.net

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