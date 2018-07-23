Макрон использует на переговорах тактику Трампа - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон признался американскому коллеге Дональду Трампу, что читал его книгу Искусство сделки и пользуется описанными в ней тактиками. Как сообщает портал Axios, это произошло во время саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля.

По его данным, в ходе беседы Трамп потребовал от Макрона склонить страны Евросоюза к переговорам с Вашингтоном по вопросам торговли. Французский лидер заверил президента, что не поддержит переговоры "под угрозами".

"Я читал Искусство сделки. Я знаю, что сначала нужно нанести врагу ответный удар, чтобы иметь свои рычаги на переговорах", - заявил президент Франции.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп предлагал Макрону вывести Францию из состава Евросоюза.

Отметим, согласно опросу, немцы больше доверяют Макрону, чем своему канцлеру Ангеле Меркель.

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Источник: korrespondent.net