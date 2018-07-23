На дачах под Одессой поселилась стая обезьян

Сбежавшая из частного зоопарка стая из девяти мартышек поселилась в садовом кооперативе Лебедь, который находится в селе Сухой Лиман Одесской области. Об этом в воскресенье, 22 июля, пишет Думская со ссылкой на местного жителя.
Животные питаются персиками и яблоками.
Местный житель отметил, что полиция на вызовы не реагирует.
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Ранее в Киеве прохожие заметили двухметрового тигрового питона, висевшего на фонарной опоре дома по ул. Жилянской.
Напомним, в июне из зоопарка в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в Германии сбежали два льва, ягуар, два тигра и медведь.
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Источник: korrespondent.net
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