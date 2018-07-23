В Луганской области частично восстановили электроснабжение, однако обесточенными из-за непогоды остаются населенные пункты Катериновка, Троицкое и Золотое. Об этом сообщил пресс-секретарь ООО Луганское энергетическое объединение Евгений Наседкин, пишет Громадське в понедельник, 23 июля.
По его словам, энергетики работали ночью.
"Удалось устранить почти все повреждения, вызванные непогодой и нестабильной работой электросистемы Луганской области", - сообщил Наседкин.
Сейчас остаются обесточенными около 1100 потребителей с 3544, обесточенных 22 июля.
Также он отметил, что повреждения пока не удалось уладить на территории обслуживания прифронтового Попаснянского РЭС.
"Это населенные пункты Катериновка, Троицкое и Золотое. Для возобновления электроснабжения энергетики должны согласовать свои действия с военными", - добавил он.
Ранее в Луганской области в результате непогоды без электроэнергии оставались более 3,5 тысяч человек в пяти населенных пунктах.
Напомним, на прошлой неделе в Луганской области была обесточена шахта Тошковская. В результате под землей застряли 90 горняков.
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Источник: korrespondent.net
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