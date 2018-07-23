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23. 07. 2018

В Луганской области частично восстановили электроснабжение

В Луганской области частично восстановили электроснабжение, однако обесточенными из-за непогоды остаются населенные пункты Катериновка, Троицкое и Золотое. Об этом сообщил пресс-секретарь ООО Луганское энергетическое объединение Евгений Наседкин, пишет Громадське в понедельник, 23 июля.

По его словам, энергетики работали ночью.

"Удалось устранить почти все повреждения, вызванные непогодой и нестабильной работой электросистемы Луганской области", - сообщил Наседкин.

Сейчас остаются обесточенными около 1100 потребителей с 3544, обесточенных 22 июля.

Также он отметил, что повреждения пока не удалось уладить на территории обслуживания прифронтового Попаснянского РЭС.

"Это населенные пункты Катериновка, Троицкое и Золотое. Для возобновления электроснабжения энергетики должны согласовать свои действия с военными", - добавил он.

Ранее в Луганской области в результате непогоды без электроэнергии оставались более 3,5 тысяч человек в пяти населенных пунктах.

Напомним, на прошлой неделе в Луганской области была обесточена шахта Тошковская. В результате под землей застряли 90 горняков.

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Источник: korrespondent.net

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