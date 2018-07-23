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23. 07. 2018

В ДНР молния убила женщину и ребенка

В Харцызке на неподконтрольной части Донецкой области в результате удара молнии погибли женщина и ребенок, еще один человек пострадал. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщили в так называемом МЧС ДНР.

"В 18.40 22 июля, Харцызск, на площадке возле бывшего кинотеатра Русь во время дождя, произошел удар молнии. Вследствие попадания молнии в группу людей, находящихся во время грозы на улице, погибло два человека, один из них ребенок, девочка 2011 года рождения и женщина", - говорится в сообщении.

Еще один пострадавший госпитализирован в терапевтическое отделение.

Ранее сообщалось, что в Одесской области от удара молнии сгорела школа. 

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Источник: korrespondent.net

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