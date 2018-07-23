Сотрудники Госпогранслужбы и фискальной службы на контрольно-пропускном пункте Марьинка задержали мужчину с "документами" самопровозглашенной ДНР, который предложил взятку за неразглашение факта их обнаружения

Об этом сообщает Госпогранслужба в понедельник, 23 июля.

Отмечается, что во время осмотра автомобиля Toyota Corolla был обнаружен тайник, где находились "документы" с символикой ДНР, оформленные на жителя Донецка: "удостоверение" "Международная национально-патриотическая и спортивно-оборонная организация ДНР" "Казачество ДНР", "знак качества" "Народный контролёр общественного движения "Донецкая республика" и "членский билет" общественного движения "Донецкая республика".

"Впоследствии правоохранители установили, что гражданин является членом организации "Казачество" с 2003 года и имеет чин так называемого "генерал-атамана", – говорится в сообщении.

Мужчина предложил взятку пограничникам в размере тысячи гривен, но получил отказ, был задержан и передан полиции.

Cмотрите фотогалерею: "Генерал-атаман" из ДНР попытался подкупить пограничников

Ранее в Нацполиции заявили о задержании "разведчика ЛНР". Мужчина в течение двух суток минными полями пересекал "серую зону" для проведения разведывательной операции.

А на блокпосту возле Мариуполя военные из состава сил ООС арестовали мужчину из Горловки, причастного к формированиям самопровозглашенной ДНР.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net