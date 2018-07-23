В порт Одессы утром в понедельник, 23 июля, вошли корабли постоянной военно-морской группы НАТО и противоминной военно-морской группы Альянса. Об этом сообщается на странице Военно-морских сил ВСУ в соцсети Facebook.

Отмечается, что корабли прибыли с визитом. Как долго он будет длится, не сообщается.

Cмотрите фотогалерею: В порт Одессы заходят военные корабли НАТО

Напомним, в мае корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО вошли в Черное море.

Также ранее в Черном море, вблизи Одессы, проводились совместные маневры двух постоянных морских групп НАТО.

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Источник: korrespondent.net