Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июля 2018, понедельник, 13:15
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,33
23. 07. 2018

НАБУ вызывает Онищенко на допрос

Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос как подозреваемого беглого народного депутата Александра Онищенко. Текст соответствующей повестки обнародован на сайте НАБУ в понедельник, 23 июля.

"Повестка о вызове подозреваемого Онищенко Александра Романовича, зарегистрированного по адресу: г. Киев, проул. Редутный. Вам необходимо прибыть в 12:00 26.07.2018 к детективу Национального бюро по адресу: г. Киев, ул. Василия Сурикова, 3 для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве № 42015110000000121", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: НАБУ вызывает Онищенко на допрос

Ранее суд Испании принял решение об экстрадиции в Украину Онищенко.

Напомним, 18 апреля Онищенко обнародовал первую часть записи разговора, как он утверждает, с участием Порошенко. В разговоре речь шла об экс-министре экологии и природных ресурсов Николае Злочевском и его предложении по заключению контрактов с Нафтогазом и другими госкомпаниями с тем, чтобы "поделиться с Порошенко долей".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Люберецкий участковый, увидев бандитов, дал два предупредительных в воздух и лишь потом достал пистолет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

  • Да, наконец-то можно жить спокойно 34 (43,0%)
  • Нет, я бы с удовольствием продлил (-а) его еще на месяц 34 (43,0%)
  • А что, где-то был чемпионат? 11 (13,9%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.