Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос как подозреваемого беглого народного депутата Александра Онищенко. Текст соответствующей повестки обнародован на сайте НАБУ в понедельник, 23 июля.

"Повестка о вызове подозреваемого Онищенко Александра Романовича, зарегистрированного по адресу: г. Киев, проул. Редутный. Вам необходимо прибыть в 12:00 26.07.2018 к детективу Национального бюро по адресу: г. Киев, ул. Василия Сурикова, 3 для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве № 42015110000000121", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: НАБУ вызывает Онищенко на допрос

Ранее суд Испании принял решение об экстрадиции в Украину Онищенко.

Напомним, 18 апреля Онищенко обнародовал первую часть записи разговора, как он утверждает, с участием Порошенко. В разговоре речь шла об экс-министре экологии и природных ресурсов Николае Злочевском и его предложении по заключению контрактов с Нафтогазом и другими госкомпаниями с тем, чтобы "поделиться с Порошенко долей".

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Источник: korrespondent.net