ДТП на Житомирщине: маршрутка была неисправной

Следователи установили, что маршрутка, в которой погибли 10 человек, выехала в рейс неисправной. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Расследованием установлено, что автобус марки D Volkswagen LT-35 принадлежит жителю Ровенской области, который в нарушение Правил дорожного движения не обеспечил техническое состояние транспортного средства и его оборудования требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения, а также правил технической эксплуатации.

20 июля владелец маршрутки был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Отметим, за два дня проверок украинских перевозчиков было обнаружено 326 нарушений.