ДТП на Житомирщине: маршрутка была неисправной

Расследованием установлено, что автобус марки D Volkswagen LT-35 принадлежит жителю Ровенской области, который в нарушение Правил дорожного движения не обеспечил техническое состояние транспортного средства и его оборудования требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения, а также правил технической эксплуатации.
20 июля владелец маршрутки был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Отметим, за два дня проверок украинских перевозчиков было обнаружено 326 нарушений.
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Источник: korrespondent.net
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