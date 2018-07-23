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23. 07. 2018

ДТП на Житомирщине: маршрутка была неисправной

Следователи установили, что маршрутка, в которой погибли 10 человек, выехала в рейс неисправной. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.
 

Расследованием установлено, что автобус марки D Volkswagen LT-35 принадлежит жителю Ровенской области, который в нарушение Правил дорожного движения не обеспечил техническое состояние транспортного средства и его оборудования требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения, а также правил технической эксплуатации.

20 июля владелец маршрутки был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Отметим, за два дня проверок украинских перевозчиков было обнаружено 326 нарушений.

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Источник: korrespondent.net

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