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23. 07. 2018

Канада продаст Украине снайперские винтовки - СМИ

Канадская компания по производству оружия заключила контракт на поставку в Украину снайперских винтовок. Об этом в интервью UATV заявил депутат от Консервативной партии Канады Джеймс Безан.

"Между Канадой и Украиной уже есть один заключенный контракт на поставку снайперских винтовок. Сейчас мы только ожидаем подписанием правительством Канады разрешения на экспорт оружия, это существенно повысит возможности ВСУ в сдерживании российской агрессии", - рассказал Безан.

Он отметил, что это коммерческие поставки. По его словам, проблем с подписанием разрешения об экспорте оружия быть не должно. После этого оружие сразу могут поставлять в Украину.

"Мне известно, что есть и другие производители, которые создают пулеметы, легкий бронированный транспорт и прочее, и изучают потенциал работы с украинскими компаниями, украинским вооруженными силами, чтобы лучше обеспечить украинских военных", - подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что в Украине начали серийный выпуск боеприпасов для гранатометов по стандартам НАТО.

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Источник: korrespondent.net

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