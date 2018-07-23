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23. 07. 2018

Канада выделит почти $5 млн на женское движение в Украине

Канада выделит 4,75 млн долларов для укрепления женского движения в Украине. Об этом сообщила министр международного развития Канады Мари-Клод Бибо на пресс-конференции по итогам ее визита в Украину 18-23 июля, передает РБК-Украина.

В частности, министр рассказала о переговорах с украинскими должностными лицами в Киеве и о перспективах двустороннего сотрудничества.

По ее словам, Украинский женский фонд был выбран для воплощения инициативы канадской организации.

"Мы выделяем 4,75 млн долларов для укрепления женского движения в Украине. Украинский женский фонд получает грант на проект", - сказала министр.

Она также добавила, что Канада намерена продолжать поддержку гражданского общества в Украине.

Ранее сообщалось, что женщинам Саудовской Аравии разрешили работать нотариусами. Перед этим женщины Саудовской Аравии получили право водить автомобиль.

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Источник: korrespondent.net

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