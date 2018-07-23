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23. 07. 2018

Суд продлил арест украинцу Грибу на три месяца

Ростовский суд продлил арест украинца Павла Гриба до 22 октября. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщает Цензор.НЕТ.

Также сообщается, что коллегия судей Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове решили вернуть дело прокурорам на доработку.

Судья объяснил, что прокурор указал в обвинительном заключении старую редакцию 205.1, которая предусматривает до 8 лет заключения. А по новой редакции этой статьи Грибу грозит до 10 лет тюрьмы. Что и стало основанием для возвращения.

Как сообщает ТАСС, Гриб, которого в России обвиняют в содействии терроризму, не признал вину.

"Я полностью не согласен с предьявленным обвинением", - сказал Гриб.

Он также добавил, что во время следствия были допущены критические ошибки.

Напомним, в августе 2017 года 19-летний Гриб исчез в Беларуси. Его отец, член общественной Рады Госпогранслужбы, заявил, что ФСБ выманила парня в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

Позже стало известно, что Павел находится в следственном изоляторе Краснодара и обвиняется властями РФ в подготовке теракта.

Также стало известно, что украинца Гриба обвинили в подготовке теракта на выпускном в Сочи.

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Источник: korrespondent.net

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