В Кривом Роге сотрудники полиции во время обыска в одном из гаражей обнаружили оружие и наркотики. Об этом сообщает управление Нацполиции в Днепропетровской области в понедельник, 23 июля.

В частности, правоохранители изъяли автомат Калашникова, 59 патронов к нему, четыре гранаты Ф-1 и запалы к ним, 14 таблеток СЭТ-Вук, которые содержат в своем составе псевдоэфедрин и пакет с марихуаной весом 500 гр.

По данному факту открыто уголовное дело о незаконном хранении оружия (ч.1 ст.263 УК Украины). Продолжаются следственные действия.

Cмотрите фотогалерею: В Кривом Роге обнаружили тайник с оружием и наркотиками

Ранее в Мариуполе в угнанном авто нашли тайник сепаратистов – восемь автоматов, гранатомет с тремя выстрелами к нему и около тысячи патронов. Оружие было вывезено из воинской части в Крыму.

А в Днепре обнаружили девять гранат, патроны и порох во время обыска в арендованном гараже на улице Большая Диевская.

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Источник: korrespondent.net