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23. 07. 2018

ДТП на Житомирщине: владельца маршрутки отправили под домашний арест

Королевский райсуд Житомира избрал меру пресечения владельцу автобуса, который накануне попал в крупное ДТП. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщает УНН.

Так, суд удовлетворил ходатайство стороны защиты и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 суток.

Стоит отметить, что прокуратура настаивала на содержании под стражей.

Как сообщает пресс-служба Житомирской ОГА со ссылкой на начальника управления здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика, одну из пострадавших в результате ДТП уже выписали из больницы, еще троих намерены выписать в ближайшие дни.

Еще один пострадавший находится в состоянии средней тяжести.

Остаются стабильно тяжелыми четверо пострадавших, среди которых двое детей, находящихся в реанимационном отделении областной детской больницы.

Все пострадавшие получают максимальную медицинскую помощь и полностью обеспечены необходимыми препаратами, подчеркнул начальник управления здравоохранения.

Суслик сообщил также, что тела восьми погибших уже забрали родные и близкие.

Напомним, следователи установили, что маршрутка, в которой погибли 10 человек, выехала в рейс неисправной.

20 июля владелец маршрутки был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Источник: korrespondent.net

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