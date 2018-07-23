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23. 07. 2018

Выросло число жертв стрельбы в Торонто

В Торонто умерла еще одна жертва стрельбы, сообщает The Associated Press‏ с ссылкой на местную полицию.

"На данный момент есть две жертвы", - сообщает пресс-служба полиции в Twitter.

Стрельба в Торонто произошла в районе проспекта Дэнфорт и Логан 22 июля в 22.00 по местному времени.

В США произошла стрельба в церкви: есть погибший

Сообщалось, что пострадали 14 человек, из общего количества потерпевших погибла

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Источник: korrespondent.net

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