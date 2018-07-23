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23. 07. 2018

США полностью поддерживают Украину по Северному потоку-2 - Госдеп

Украина и США едины в позиции по противодействию реализации российского проекта газопровода Северный поток - 2, который является прямой угрозой энергетической безопасности Европы. Об этом шла речь в ходе встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с заместителем госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсисом Фенноном, сообщает в понедельник, 23 июля, пресс-служба Кабмина.

По словам главы правительства, для Украины вопрос энергосектора очень важен.

"И мы рады, что США проявляют большой интерес к этому. Мы готовы обсуждать широкий спектр вопросов взаимодействия именно в энергосфере", - сказал Гройсман.

В свою очередь заместитель госсекретаря США выразил полную поддержку Украине в вопросе энергобезопасности.

"Хотел бы засвидетельствовать полную поддержку США в вопросе, прежде всего, энергобезопасности. Мы настроены дальше поддерживать позицию относительно проекта Северный поток - 2 и продолжение транзита газа через Украину. Эти два компонента - взаимосвязаны, и они являются составной энергобезопасности Европы. США и в дальнейшем будут продолжать выступать за диверсификацию маршрутов поставок энергоносителей в Европу", - заявил Феннон.

Кроме того, в ходе встречи стороны отметили, что сегодня украинская газотранспортная система способна обеспечивать заявленный объем транзита, без искусственных политических влияний.

Напомним, ранее в Берлине заявили, что позиция Германии по вопросу строительства газопровода Северный поток - 2 не изменилась, но при его реализации следует прояснить роль Украины как страны-транзитера газа.

Перед этим президент Украины Петр Порошенко назвал цель строительства газопровода Северный поток - 2.

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Источник: korrespondent.net

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