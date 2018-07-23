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23. 07. 2018

Берлин не намерен менять позицию по Nord Stream-2

Позиция Германии по вопросу строительства газопровода Северный поток - 2 не изменилась, но при его реализации следует прояснить роль Украины как страны-транзитера газа. Об этом заявила в понедельник, 23 июля, представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер, передает ТАСС.

"Наша позиция не изменилась: в том, что касается Северного потока - 2, речь идет о коммерческом проекте", - сказала она.

"Однако при этом мы всегда говорили, что следует прояснить, какую роль будет играть Украина как страна-транзитер", - отметила Деммер.

"В наших интересах, чтобы она сохранила свою роль как транзитер газа", - добавила представитель кабмина.

В этой связи, по ее словам, правительство ФРГ приветствует переговоры, которые ведет Еврокомиссия с российской и украинской сторонами.

Как сообщалось, после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США будут конкурировать с газопроводом Северный поток-2. США грозят санкциями всем компаниям, которые участвуют в строительстве трубопровода Северный поток-2. В Госдепе считают, что этот проект подорвет общую энергетическую безопасность и стабильность Европы.

Перед этим он раскритиковал союзников по НАТО, в частности Германию, за поддержку проекта Северный поток - 2.

Напомним, в Кремле заявили, что газопроводы Северный поток-1 и Северный поток-2–  исключительно коммерческие проекты, которые соответствуют интересам как поставщика, так и покупателей сырья в Западной Европе.

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Источник: korrespondent.net

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