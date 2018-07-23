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23. 07. 2018

На Закарпатье расследуют избиение местных жителей полицией

Прокуратура Закарпатской области открыла уголовное производство в отношении сотрудников патрульной полиции, которые якобы избили двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в понедельник, 23 июля.

Утверждается, что 20 июля около 4:00 утра возле стационарного поста Нижние ворота к двум местным жителям подъехал автомобиль патрульных, после полицейские нанесли им телесные повреждения.

"Первичная квалификация в данном уголовном производстве по ч. 2 ст. 365 УК Украины – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если они сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств либо болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование в данном уголовном производстве будет осуществлять следственный отдел СБУ в Закарпатской области.

Санкция инкриминируемой статьи (ч. 2 ст. 365 УК Украины) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до 3 лет.

Также в сети появились две видеозаписи, на которых два парня рассказывают о произошедшем. По словам одного из них, жителя села Нижние Ворота, около 4:00 утра он возвращался домой вместе со своим товарищем. Недалеко от поста к ним подъехал полицейский автомобиль, из него вышли люди в полицейской форме и, как утверждает мужчина, беспричинно нанесли им телесные повреждения.

Один потерпевший потерял сознание, а когда пришел в себя, вызвал карету скорой помощи.

По словам второго потерпевшего, его посадили в автомобиль и увезли в Сваляву. И уже в лесу нанесли ему телесные повреждения.

Ранее в Харькове двое полицейских избили мужчину в помещении отделения полиции на станции Харьков-Пассажирский. Позже стало известно, что правоохранителей уволили.

Также уголовное дело из-за превышения служебных полномочий открыли на троих патрульных Мариуполя.

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Источник: korrespondent.net

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