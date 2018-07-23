Дело Ефремова: ГПУ инициирует спецрасследование по сообщниках нардепа

Генеральная прокуратура Украины в деле Ефремова подала в суд ходатайство о проведении специального предварительного расследования в отношении пяти его возможных сообщников. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщает пресс-служба ГПУ.

В частности, речь идет о бывшем народном депутате Сергее Горохове, а также бывших чиновниках Луганской области. Среди них: бывший председатель Луганского областного совета Валерий Голенко, его заместитель Евгений Харин, экс-мэр Луганска Сергей Кравченко и его первый заместитель Манолис Пилавов.

Отмечается, что ГПУ подозревает этих лиц в совершении тяжких и особо тяжких уголовных преступлений совместно с бывшим председателем парламентской фракции Партии регионов Александром Ефремовым. Конкретно речь идет о соучастии в посягательстве на территориальную целостность Украины, государственной измене, захвате государственных и общественных зданий.

О подозрении Харину, Кравченко, Пилавову, Голенко и Горохову ГПУ сообщила еще в конце 2016 года.

Как известно, дело Ефремова сейчас рассматривает Старобельский районный суд Луганской области. Ему инкриминируют организацию захвата здания Луганской ОГА, пособничество в захвате управления СБУ в Луганской области, совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, организационное содействие созданию и деятельности группировки ЛНР и государственную измену.

Напомним, 15 июня Старобельский районный суд Луганской области продлил до 13 августа меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Александра Ефремова.

В мае СМИ сообщили, что Швейцария рассекретила счета родственников Ефремова - сына Игоря и его жены. На них якобы находятся 33 млн швейцарских франков.

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Источник: korrespondent.net