Китай захватывает Европу. Торговая война США с ЕС

Франция объявила о начале торговой войны Евросоюза с США и призвала вернуться к диалогу, чтобы избежать дальнейшей эскалации экономического конфликта.

Накануне американский президент Дональд Трамп обвинил ЕС и Китай в манипуляцией своими валютами. Однако во Франции считают, что Трамп пытается дестабилизировать Европу посредством манипуляций в торговой сфере.

В МВФ предупреждают, что кризис доверия между участниками мировой торговли может оказать более негативное влияние на мировую экономику, чем непосредственное введение пошлин. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Теория Трампа

Характерной чертой мировой торговли являются защитные пошлины, которые применяются в случае субсидируемого экспорта или демпинга. Для США такая практика очень распространена, в отличие от других западных стран. Это вызывает недовольство у торговых партнеров США.

Однако в июне на саммите G7 в Квебеке президент США Дональд Трамп предложил членам группы ликвидировать препятствия в торговле друг с другом.

"Никаких тарифов, никаких барьеров - вот как это должно быть!", - говорил он.

Теория Трампа заключается в том, что свободная торговля снизит цены для потребителей. При этом сейчас в США таможенные тарифы ниже, чем в других индустриальных странах. А полная ликвидация тарифов будет стоить США меньше, чем другим странам.

Власти Канады заявили, что давить на них нельзя и тогда Трампа обрушился на них и Евросоюз.

"Извините, но мы больше не позволим нашим друзьям или врагам получать в торговле преимущества перед нами", - написал он в Twitter.

В этом году Трамп ввел защитные пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25 процентов и 10 процентов на поставки в США из стран Евросоюза, Китая, Канады, Мексики, России, Турции и других стран, в том числе Украины.

Американский президент объяснил свое решение резким снижением доли внутреннего производства металлов, что воспринимается как угроза национальной безопасности США.

СМИ также сообщают, что Трамп намерен ввести ввозные пошлины и на автомобили немецких производителей премиум-класса, чтобы потеснить их с американского рынка.

Таким образом Трамп сдержал слово, данное жителям так называемого Ржавого пояса накануне выборов: в прошлом важнейший сталелитейный промышленный регион на Среднем Западе и северо-восточном побережье США уже почти полвека пребывает в экономическом упадке, вызванном ростом импорта, падением и прекращением местного производства металлов.

В борьбе с иностранной конкуренцией президент США избрал протекционистский вариант, полностью соответствующий его стратегии "Америка прежде всего".

С точки зрения Трампа дополнительная нагрузка на экспорт металла сделает его менее выгодным, что в перспективе приведет к появлению новых рабочих мест внутри страны и оздоровлению американской экономики.

Первой американской жертвой Трампа стал легендарный производитель мотоциклов Harley-Davidson. Об этом подробно в материале Корреспондент.net Начало конца. Трамп поссорился с Harley-Davidson.

Как мир отвечает США

22 июля Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мейр заявил о начале торговой войны с Соединенными Штатами и призвал стороны вернуться к диалогу, чтобы избежать дальнейшей эскалации экономического конфликта.

"Я прошу США образумиться и снова начать уважать как глобальные правила, так и своих союзников", - сказал Ле Мейр на встрече министров экономики и финансов и глав центральных банков G20 в Буэнос-Айресе.

Накануне еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что Еврокомиссия рассчитывает на то, что конфликт между Евросоюзом и США по тарифам может быть разрешен в течение трех лет.

"Мы следуем правилам ВТО. Часть наших мер может вступить в силу только через три года, к этому времени, мы надеемся, этот конфликт уйдет", - сказала Мальмстрем.

Председатель ЕК Жан-Клод Юнкер, в свою очередь, пообещал, что ЕС будет симметрично отвечать на торговые ограничения США.

"Мы продолжим отвечать "око за око" на те провокации, которые могут быть запущены по отношению к нам", - сказал европолитик.

Евросоюз в ответ уже поднял тарифы на ряд американских товаров. С 22 июня заработали 25-процентные пошлины на ряд популярных американских товаров.

Это, в частности, апельсиновый сок, мотоциклы, виски, табачная продукция, включая как сигареты, так и сигары и листовой табак, женская декоративная косметика, одежда, обувь, стальной прокат, приборы из медицинской стали, алюминиевую продукцию.

Эти меры оцениваются в 2,8 миллиарда евро в год. Обмен пошлинами называют торговой войной. Подробно в материла Торговый воин Трамп. Мир отвечает на пошлины США.

Китай захватит Европу

Агрессивная торговая политика США буквально толкает Евросоюз и Китай в объятия друг друга - несмотря на страх европейцев перед "китайским хищником". Ряд экспертов считает, что в перспективе торговый конфликт Евросоюза с США может создать предпосылки для привлечения дополнительных китайских инвестиций в Европу.

Со своей стороны, Пекин также готов шире распахнуть двери перед европейцами, поскольку заинтересован в осуществлении проекта Нового шелкового пути, который предполагает развитие торговых и транспортных связей Китая с Европой.

Старый Cвет для китайских бизнесменов давно стал не только рынок сбыта, но и простором для инвестиций. В феврале владелец холдинга Geely Ли Шуфу купил 9,69 процента акций немецкой Daimler, выпускающей автомобили Mercedes-Benz.

Сделка обошлась ему в девять миллиардов долларов и позволила стать крупнейшим акционером компании. Geely также принадлежит 100 процентов в шведской Volvo и 51 процент в британском производителе спорткаров Lotus.

Китайский Dongfeng с 2014 года владеет 14 процентами французской Groupe PSA (Peugeot, Citroen, Opel).

Агентство Bloomberg провело исследование и составило целую карту китайских инвестиций в Европе за последнее десятилетие. За это время активами в Европе обзавелись 670 компаний из материкового Китая и Гонконга.

Около сотни из них полностью или частично принадлежат государству, и именно на их долю пришлось сразу 63 процента (162 миллиарда долларов) всех приобретений.

Лидером оказалась Великобритания - 227 сделок общей стоимостью 70 миллиардов долларов. За ней идет Германия - 225 сделок на 20 миллиардов. Остальные отстают, но не так сильно: у Франции 89 сделок на 13,5 миллиарда; у Италии - 85 на 13 миллиардов; у Нидерландов - 82 на 11,5 миллиарда. На эти пять стран с крупнейшими экономиками континента приходится половина всех вложений.

Также китайцы владеют долями в портах, аэропортах, крупных торговых и бизнес-центрах и других объектах инфраструктуры по всей Европе (включая контрольный пакет в аэропорту Франкфурта). Больше всего - 14 объектов - в Лондоне.

Прогноз МВФ: пострадает Америка

Эксперты Международного валютного фонда подготовили аналитическую справку ко встрече министров финансов и глав центральных банков стран-участниц G20 в Буэнос-Айресе, сообщает Коммерсант.

В ней говорится, что кризис доверия между участниками мировой торговли может оказать более негативное влияние на мировую экономику, чем непосредственное введение пошлин

Максимальные потери в таком случае составят 0,4-0,5 процента мирового ВВП в год, тогда как даже резкое расширение действия пошлин приведет к замедлению роста на 0,1 процентного пункта.

Расчеты экспертов основаны на макроэкономической динамической модели МВФ, которая охватывает шесть экономик и групп стран - США, Японию, зону евро, развивающиеся страны, Латинскую Америку и остальной мир.

Первый сценарий учитывает действие только уже введенных ограничений. В этом случае амедление роста ВВП произойдет в США и развивающихся странах - примерно на 0,1 процента. При этом в Японии и зоне евро этот показатель прибавить в росте аналогичные 0,1 процента.

Второй сценарий предусматривает введение дополнительных тарифов в десять процентов на поставки из Китая в США на 200 миллиардов долларов, о чем ранее говорил Трамп, а также ответные меры китайской стороны. Эти ограничения могут замедлить рост ВВП развивающихся стран на 0,3 процента.

Третий сценарий дополняет второй 25-процентными тарифами на поставки автомобилей в США и ответными мерами всех затронутых сторон. В этом случае в первый год рост в США может оказаться ниже почти на 0,6 процента. Другие же страны незначительно прибавят в росте, но долгосрочно он все равно сменится замедлением.

Наконец четвертый сценарий представляет собой временный глобальный кризис доверия между участниками международной торговли - при этом МВФ ожидает резкого роста премии за риск и последующего спада инвестиций, потребления и производства. Мировой ВВП в таком случае замедлится на 0,4 процента в первый год и на 0,5 процента в последующие.

Хотя в конечном итоге все страны пострадают от торгового конфликта, особенно уязвима в сложившейся ситуации экономика США, заключают в МВФ.

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Источник: korrespondent.net