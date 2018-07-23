За год из Украины вывезли более миллиона тонн леса

По итогам первого полугодия Государственная фискальная служба возбудила 39 дел о незаконном перемещении лесоматериалов на 35 млн грн. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщила пресс-служба ГФС.

"За прошлый год вывезено более 1 млн тонн топливной древесины. В страны ЕС с начала года вывезено почти 660 тыс. тонн топливной древесины. При этом более 90% такого товара экспортируют государственные предприятия – лесные хозяйства", – рассказал и.о. заместителя главы ГФС Виктор Кривицкий.

Согласно сообщению, по итогам минувшего года возбуждено 163 дела о нарушении таможенных правил на сумму 20 млн грн.

ГФС уточняет, что реализация за границу Украины в таможенном режиме экспорта лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов допускается при наличии сертификата о происхождении, поэтому основной риск в ходе экспорта лесоматериалов представляют собою недостоверные ведомости в таком сертификате. Поэтому ГФС поддерживает создание единой информационной системы об обороте древесины, которая должна заменить бумажную систему сертификации, отмечается в сообщении.

Ранее сегодня премьер-министр провел совещание по вопросам контрабанды леса, на котором оценил объем незаконно вывозимого леса в 6-8 миллиардов гривен ежегодно.

Ранее также стало известно, что президент Петр Порошенко ветировал принятый парламентом законопроект, направленный на криминализацию контрабанды леса, а также борьбу с вырубкой лесов.

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Источник: korrespondent.net