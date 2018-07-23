Лондон предупредил об угрозе Brexit без соглашения с ЕС

Существует риск выхода Великобритании из ЕС без соглашения между Великобританией и ЕС по поводу их будущих отношений после Brexit. Об этом сказал министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант после переговоров с германским коллегой Хайко Маасом, сообщает АР в понедельник, 23 июля.

Он заверил, что в конечном итоге "Британия найдет способ не просто выжить, но и экономически процветать".

"Однако истинный предмет моего беспокойства заключается в том, что это на целое поколение изменит отношение британской общественности к Европе", – предостерег министр.

Хант считает, что многие в Европе ждут момента, чтобы Лондон уступил, однако "этого не случится". В то же время британский министр назвал Германию "одним из наших лучших друзей в мире".

Ранее сообщалось, что ЕС сдержанно отреагировал на новый план по Brexit, представленный премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Глава делегации Евросоюза на переговорах с Лондоном Мишель Барнье констатировал, что многие вопросы остаются открытыми.

Также Мэй предупредила, что Brexit может вообще не быть из-за попыток законодателей сорвать ее план выхода страны из ЕС.

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Источник: korrespondent.net