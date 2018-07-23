В Берлине неизвестный поджег двух бездомных

На берлинском вокзале Шеневайде неизвестный в ночь на понедельник, 23 июля, облил двух бездомных горючей жидкостью и поджег. Свидетели, находившиеся в расположенной рядом с местом происшествия закусочной, пришли на помощь и с помощью огнетушителя потушили пламя.

Мужчины 47 и 62 лет, во время поджога, по всей видимости, спавшие, госпитализированы с тяжелыми ожогами, сообщила полиция. По предварительным данным, нападение совершил один человек, его мотивы пока неизвестны, ведется его розыск.

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Недавно в селе Бобров Немировского района местный житель облил бензином собутыльника и поджег – пострадавший получил ожоги I-II ступеней на 8% поверхности тела.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net